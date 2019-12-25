В Зиминском районе «чёрные» лесорубы срубили леса на 4,8 миллионов рублей

Зиминский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе полицейские задержали организатора незаконной заготовки древесины и двоих активных участников преступной группироквки. По оценкам специалистов, ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка 4 миллионов 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.

Места нелегальной заготовки леса в Зиминском районе оперативники нашли в июле 2019 года во время рейдов. По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений, совершенных в особо крупном размере.

Сотрудники ГУ МВД по Иркутской области организовали оперативно-разыскные мероприятия, которые позволили выйти не след злоумышленников. В итоге были задержаны 23- и 28-летний жители Саянска. Предполагаемый организатор предпринял попытку скрыться, но был объявлен в федеральный розыск и задержан в областном центре оперативниками. Им оказался 27-летний Зимы. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас сыщики устанавливают личность других участников группы. Один из наиболее активных членов группы объявлен в федеральный розыск.