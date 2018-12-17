|Происшествия
|17.12.2018
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В Зиминском районе перевернулся автобус с пассажирами
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Зиминский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе перевернулся автобус «Киа Космос» с 14-ю пассажирами.
Как сообщили Телеинформу в пресс-службе управления ГИБДД по Иркутской области, ДТП произошло 15 декабря в 11 часов. Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.
Никто из пассажиров в результате не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.
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