В Зиминском районе перевернулся автобус с пассажирами

Зиминский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе перевернулся автобус «Киа Космос» с 14-ю пассажирами.

Как сообщили Телеинформу в пресс-службе управления ГИБДД по Иркутской области, ДТП произошло 15 декабря в 11 часов. Водитель не справился с управлением, съехал на обочину и перевернулся.

Никто из пассажиров в результате не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.