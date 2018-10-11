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12.10.2018

В Зиминском районе вынесли приговор водителю, который по пьяни съехал в реку и утопил двух пассажиров

Зиминский район, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд вынес приговор водителю, который этим летом, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, съехал с дороги в реку и тем самым утопил двух своих пассажиров. Ему было назначено три года лишения свободы, которые потом заменили принудительными работами на тот же срок.

Кроме того, сообщает пресс-служба суда, его также на три года лишили права управлять транспортными средствами.

Инцидент случился в июне 2018 года в селе Кимильтей Зиминского района, мужчина не справился с управлением и автомобиль упал в одноименную реку. Пассажиры в салоне не были пристегнуты.

– При определении вида и размера наказания судом было учтено отсутствие отягчающих наказание обстоятельств и наличие смягчающих, каковыми суд признал молодой возраст подсудимого, установленные в судебном заседании сведения о состоянии его здоровья, полное признание им вины в содеянном, активное способствование расследованию преступления. Совокупность данных обстоятельств суд признал в качестве исключительных, предусмотренных статьей 64 УК РФ, – отметили в суде.

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