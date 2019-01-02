В Зиминском районе водитель иномарки погиб, врезавшись в столб

Зиминский район, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП, в котором погиб человек и пострадало трое несовершеннолетних, в том числе малолетний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Трагическое автопроисшествие произошло 1 января около 17.00 на улице Коммунаров в селе Масляногорск в 50 километрах от районного центра.

По предварительной информации, управлявший автомобилем «Тойота-Королла» 25-летний местный житель не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с фонарным железобетонным столбом.

В результате случившегося водитель погиб на месте. Находившиеся в салоне машины дети в возрасте 3, 5 и 8 лет доставлены в больницу. Выяснилось, что транспортное средство не было оборудовано детскими удерживающими устройствами.

Госавтоинспекция Иркутской области убедительно призывает всех участников дорожного движения строго следовать правилам.