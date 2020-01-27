В Зиминском районе водитель сбил насмерть пешехода и скрылся

Зиминский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе ищут водителя, который сбил насмерть пешехода и скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, трагедия произошла около семи часов утра 26 января на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» примерно в восьми километрах от села Нижнечиркино Зиминского района.

На проезжей части прибывшие инспекторы ГИБДД обнаружили тело 40-летнего местного жителя. Также там находились обломки бампера и стекла автомобиля, предположительно, марки «Митцубиси».

КООРДИНАТЫ:

• Правоохранительные органы просят людей, обладающих сведениями о случившемся, обратиться в дежурную часть МО МВД России «Зиминский» по телефонам: 8(395-54)2-12-53, 2-12-56, 2-12-02 либо 02.

• Полиция призывает скрывшегося водителя самостоятельно явиться в отдел ГИБДД для дачи объяснений.