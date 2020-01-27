В Зиминском районе за превышение должностных полномочий под суд отправится экс-начальник колонии

Зиминский район, 28.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Бывший начальник одной из колоний ГУФСИН по Иркутской области, расположенной в Зиминском районе, отправится под суд за превышение должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего начальника объединения – начальника колонии № 32 ФКУ «Объединение исправительных колоний № 8 ГУФСИН по Иркутской области». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, совершенные с причинением тяжких последствий.

В январе 2017 года по условиям заключенного договора поставки, ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской области обязалось поставить коммерческой организации лесоматериалы при условии внесения ею 100% предоплаты стоимости поставляемой партии товара. Обвиняемый, зная о нарушении контрагентом условия об обязательной предоплате, подписал товарную накладную и счет-фактуру, по которой лесоматериалы были поставлены без фактической их оплаты. Таким образом действиями обвиняемого бюджету ФКУ ОИК-8 ГУФСИН России по Иркутской области причинен ущерб на сумму свыше миллиона рублей.

В ходе следствия назначены и проведены бухгалтерская и почерковедческая судебные экспертизы, произведены выемки и осмотры изъятых кадровых, уставных и финансово-хозяйственных документов, допрошены лица, обладающие сведениями о совершенном преступлении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.