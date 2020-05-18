В Зиминском районе задержали этническую группу героиновых наркодилеров

Зиминский район, Зима, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Задержаны члены этнической группы наркодилеров, распространявших героин в Зиме и Зиминском районе с ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Задержание проходило при силовой поддержке спецназа «Гром». Подозреваемыми оказались супруги в возрасте 32 и 33 лет, 42-летний мужчина и 56-летняя женщина. Последняя – предполагаемый организатор наркобизнеса, ранее она была судима за аналогичное противоправное деяние. По предварительной версии, она использовала для своих целей соучастников, которые получали от нее наркотики и занимались их непосредственной реализацией.

В ходе обыска по месту жительства задержанных сотрудники ГУ МВД по Иркутской области обнаружили и изъяли 330 бумажных свертков с героином, что является партией крупного размера. Возбуждены уголовные дела. Трех фигурантов на время следствия суд поместил под арест.