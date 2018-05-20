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21.05.2018

Валентин Нелюбов: всплески лесных пожаров в Иркутской области ещё впереди

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сокращение количества лесных пожаров в Иркутской области по сравнению с прошлым годом не обещает того, что весь сезон будет умеренным. Об этом 21 мая на брифинге заявил начальник ГУ МЧС по Иркутской области Валентин Нелюбов.

– Напомню, что впереди нас ждёт июнь и август. Как раз в эти периоды происходят всплески лесных пожаров на северных территориях. Улучшение погодных условий в конце мая также будет способствовать некоторому обострению обстановки, – сказал он.

По словам Валентина Нелюбова, в выходные дни, 19 и 20 мая, на территории области действовало три лесных пожара, на утро понедельника они все были потушены, и сейчас лесных пожаров в регионе нет.

В целом, с начала года в Иркутской области действовало 176 лесных пожаров, на общей площади 5538 гектар. По сравнению с прошлым годом количество пожаров в регионе сократилось в 2,5 раза, площади пожаров – в 12 раз.

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