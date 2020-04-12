Виктор Игнатенко: мятеж в ангарской колонии могли организовать для дискредитации администрации учреждения

Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Версия о тщательном планировании бунта в исправительной колонии №15 в Ангарске рассматривается в числе прочих. Об этом со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Иркутской области Виктора Игнатенко сообщает «Интерфакс».

Он пояснил, что бунтовщики действовали очень организованно. На месте нашли средства связи, включая телефоны с подключенным интернетом.

– Прошли туда, в промзону, очень организованно, бензин сливался, все это очень быстро делалось, поджигали, кто куда. Были свои командиры, – сказал Виктор Игнатенко, подчеркнув, что пока это одна из нескольких версий.

По информации уполномоченного, в беспорядках участвовали около 300 человек. Все они в настоящее время находятся в следственных изоляторах, с ними проводятся следственные действия. Выявляются организаторы и активные участники.

Уполномоченный не исключил, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии.

– Если где-то прижимает администрация – обыски, забирает у них что-то (запрещенное) и прочее, как они называют «шмоны», они начинают этой администрации создавать проблемы. Может быть, одной из задач было, чтобы администрация учреждения после бунта была уволена, – предположил омбудсмен.

Он отметил, что колония, где произошел бунт, – строгого режима, в ней отбывают наказания рецидивисты, причем в основном совершившие преступления против личности.

– Там «первоходок» так называемых нет. Там содержат преступников, осуждённых за наиболее опасные общественные преступления, которые уже рецидивисты, которые много раз совершали, сидели, опять туда вернулись. В основном это убийства, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, есть осужденные за терроризм, бандитизм, – сказал уполномоченный.

По его данным, площадь устроенного пожара составила около 30 тыс. кв. м: сгорели три цеха деревообработки, склад материалов, различная техника, школа и профессиональное училище, где обучались заключённые, подсобные помещения. Были подожжены свинарник и коровник, теплицы. Погибло много свиней и небольшая часть стада крупного рогатого скота.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строго режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осуждённых не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. При этом 9 апреля усольский правозащитник Павел Глущенко разместил на своей странице в Фейсбуке видео из колонии. В видеоролике один из осуждённых рассказал, что его избил сотрудник ФСИН, после чего мужчина нанес себе телесные повреждения. По словам заключенного, «охрана беспределит уже не в первый раз». Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках.

Читайте также: