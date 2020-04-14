Виктор Игнатенко намерен подготовить доклад по бунту в ангарской колонии

Ангарск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уполномоченный по правам человека по Иркутской области Виктор Игнатенко намерен подготовить доклад, в котором изложит свое видение причин бунта в ангарской колонии.

Об этом омбудсмен заявил 15 апреля на сессии Законодательного собрания Иркутской области, отвечая на вопросы депутатов о случившемся. Он отметил, что, по его мнению, причины произошедшего кроются не в жестоком обращении с заключенными, а в конфликте между отдельными группировками заключенных и руководством колонии.

Уполномоченный отметил, что в прошлом году эту колонию, как и ряд других, проверял. В частности, были нарушения, которые он потребовал устранить, связанные с условиями содержания в штрафном изоляторе, а также с повышенной влажностью в некоторых помещениях. Однако среди жалоб, поступивших в адрес омбудсмена от заключенных, находящихся в этом исправительном учреждении, ни одна не касалась условий содержания – вопросы были о досрочном освобождении, оформлении пенсии и так далее.

В то же время Виктор Игнатенко напомнил, что в связи со случившимся проводится следствие, и в ходе него необходимо самым тщательным образом изучить условия содержания заключенных в колонии, обращения с ними, а также то, какие меры принимались в ходе подавления бунта. Он пообещал подготовить доклад на тему случившегося и ознакомить с ним депутатов.