Виктор Игнатенко призвал правоохранителей дать объективную оценку случившемуся в ИК-15 Ангарска

Ангарск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Все имеющиеся сведения о применении к заключённым ИК-15 Ангарска мер физического воздействия необходимо проверить на предмет законности и обоснованности. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

Омбудсмен считает необходимым установление реальных причин массовых беспорядков в колонии. По его словам, надзорным и следственным органам необходимо также дать объективную правовую оценку соразмерности примененных мер принуждения к заключенным с целью пресечения массовых беспорядков в колонии.

– Уполномоченный изучает поступающую информацию об инциденте и намерен опросить непосредственных участников событий из числа заключенных, которые в настоящее время находятся в следственных изоляторах. Уполномоченным рассматриваются заявления граждан, изучаются соответствующие официальные документы, а также видеоматериалы и публикации в СМИ и социальных сетях, – отмечается в сообщении пресс-служба омбудсмена.

Напомним, в ИК-15 Ангарска, где отбывают наказание осуждённые по тяжким статьям уголовного кодекса в условиях строго режима, в ночь 10 апреля произошёл бунт и пожар. По версии следствия, 9 апреля во время отбоя один из осуждённых не подчинился требованиям сотрудников колонии, нецензурно выражался в их адрес. Несколько осужденных в это время нанесли себе телесные повреждения, также от противоправных действий последних пострадал сотрудник учреждения. При этом 9 апреля усольский правозащитник Павел Глущенко разместил на своей странице в Фейсбуке видео из колонии. В видеоролике один из осуждённых рассказал, что его избил сотрудник ФСИН, после чего мужчина нанес себе телесные повреждения. По словам заключенного, «охрана беспределит уже не в первый раз». Осужденному оказали помощь, а затем, по его словам, избили снова. После этого к протесту присоединились все 17 жильцов барака усиленного режима, которые также порезали себе вены. Через некоторое время о произошедшем узнали и другие осужденные, в колонии начались беспорядки.

От действий нескольких осужденных пострадал сотрудник учреждения. После этого в колонии начались массовые беспорядки, заключенные подожгли несколько зданий в промзоне. Подавить бунт осуждённых удалось только к утру 11 апреля, для этого были привлечены дополнительные силы и средства. При разборе сгоревших конструкций в ангарской ИК-15 обнаружено тело погибшего осужденного. По словам омбудсмена Иркутской области Виктора Игнатенко, все признаки указывают на то, что это не суицид. По одной из версий, которая сейчас проверяется, его повесили заключенные за то, что он сотрудничал с администрацией.

Между тем, правозащитная организация «Русь сидящая» решила направить сообщение по ситуации в ангарской колонии ИК-15 двум специальным докладчикам ООН – по вопросу о внесудебных казнях и по вопросу о пытках. Между тем, не исключено, что беспорядки могли быть организованы «авторитетными» заключёнными для дискредитации администрации колонии. Для родственников осуждённых в ИК-15 Ангарска открыли «горячую линию».