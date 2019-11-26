Вынесен приговор четверым бывшим ВОХРовцам за хищение боеприпасов с военного склада в Зиминском районе

Зиминский район, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Зиминский городской суд вынес приговор четверым местным жителям, бывшим стрелкам военизированной охраны (ВОХР), которые похитили с военного склада боеприпасы. Им назначено наказание в виде условного лишения свободы на сроки от 3 лет 8 месяцев до 5 лет.

Как сообщает пресс-служба УФСБ по Иркутской области, доказано, что осужденные исполняли свои обязанности на одном из объектов министерства обороны РФ в Зиминском районе вблизи арсенальных хранилищ. С мая по июнь 2018 года они похитили боеприпасы к стрелковому оружию калибра 7,62 мм, 5,45 мм, а также ручные гранаты Ф-1 и взрыватели к ним.

Сотрудники УФСБ по Центральному военному округу изъяли из незаконного оборота 1022 штук боеприпасов различных калибров. Преимущественно схроны с похищенными боеприпасами находились в домах осужденных. Несколько гранат оперативники обнаружили на дне реки Ока рядом с селом Ухтуй Зиминского района – туда ее выбросил один из осужденных.