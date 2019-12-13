Вынесен приговор шайке мошенников, «наваривших» с расселяемых из зоны затопления БоГЭС свыше 20 миллионов рублей

Усть-Илимск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области вынесли приговор пяти участникам организованной группы, которые в 2013 году продавали по завышенной стоимости квартиры переселенцам из зоны затопления ложа водохранилища Богучанской ГЭС. Ущерб бюджетам Иркутской области и РФ составил более 20 млн рублей.

Напомним, организованная группа действовала в период с июня по декабрь 2013 года. У шайки было два лидера – замдиректора Дирекции по подготовке ложа водохранилища Богучанской ГЭС (ДПВ БоГЭС) Кристина Терлюк и генеральный директор одного из агентств недвижимости Виктория Вострецова. Остальные трое участников группы являлись исполнителями преступления.

Для хищения бюджетных денег мошенники использовали неосведомленных о преступных намерениях продавцов квартир в Усть-Илимске. Разницу между ценой, указанной в договоре, и реальной стоимостью квартир они передавали участникам организованной группы якобы на компенсационные меры гражданам-переселенцам, предусмотренные действующим законодательством, и заложенные в стоимость квартир. Присвоив денежные средства в виде «разницы», фигуранты уголовного дела распорядились ими по своему усмотрению.

В ходе расследования уголовного дела следователями СКР допрошено более 300 свидетелей, проведено более 40 судебных экспертиз, в том числе бухгалтерских, почерковедческих, технических, лингвистических, фоноскопических и др. Объем уголовного дела составил 115 томов.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, приговором Усть-Илимского городского суда Кристине Терлюк назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Виктории Вострецовой – четыре с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Остальным участникам организованной группы назначены наказания от трех до четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания всем фигурантам назначен штраф от 100 до 400 тысяч рублей. Виктории Вострецовой и одной из исполнительниц суд предоставил отсрочку исполнения наказания в связи с наличием малолетних детей.

Кроме того, суд удовлетворил иск министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на сумму более 20 млн рублей. На арестованное в ходе предварительного следствия имущество осужденных обращено взыскание.