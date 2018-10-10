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11.10.2018

Вынесен приговор трем организаторам подпольных азартных игр в Ангарске

Ангарск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговоры трем местным жителям, занимавшимся незаконной организацией и проведением азартных игр. Они получили условные сроки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, обвиняемые с января по май 2018 года незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении на территории города. В судебном заседании они полностью признали свою вину.

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