Вынесен приговор трем организаторам подпольных азартных игр в Ангарске

Ангарск, 11.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд вынес приговоры трем местным жителям, занимавшимся незаконной организацией и проведением азартных игр. Они получили условные сроки.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, обвиняемые с января по май 2018 года незаконно организовали и проводили азартные игры в игорном заведении на территории города. В судебном заседании они полностью признали свою вину.