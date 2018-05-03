|Происшествия
|04.05.2018
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Виновник смертельного ДТП на иркутской плотине ГЭС останется под арестом до 10 июня
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Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска продлил до 10 июня 2018 года срок заключения под стражу предполагаемому виновнику ДТП на плотине ГЭС с участием «Нивы» и Порше Кайена. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Напомним, авария случилась утром 10 декабря 2017 года. В результате столкновения два пассажира «Нивы» погибли, водитель и еще один пассажир госпитализированы.
Предполагаемый виновник трагедии с места ДТП скрылся, однако вскоре был задержан. Ему грозит до девяти лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
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