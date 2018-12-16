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17.12.2018

Виновника смертельного ДТП в Чунском районе посадили на три года

Чунский район, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Житель Чунского района, сбивший насмерть женщину, отправится в колонию на три года.

Как сообщает пресс-служба Чунского районного суда, ДТП произошло 30 июня 2018 года в поселке Чунский.

Напомним, что мужчина сел за руль, будучи пьяным и лишенным прав. Выполняя обгон по улице Ленина, он не справился с управлением и выехал на обочину, где сбил женщину. Та от полученных повреждений скончалась в районной больнице.

На суде мужчина признал вину в полном объеме, раскаялся, подтвердил свое согласие с предъявленным обвинением. Сын погибшей просил уголовное дело в отношении виновника прекратить за примирением сторон.

Изучив материалы дела, заслушав мнения сторон и оценив все обстоятельства, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима сроком на три года один месяц, с лишением права управления транспортным средством на срок три года.

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