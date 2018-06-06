Виновнику ДТП на плотине ГЭС продлили срок содержания под стражей на полгода

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялось первое судебное заседание по делу предположительного виновника аварии на плотине ГЭС с человеческими жертвами.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ.

В декабре 2017 года в результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада» погибли, а также еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Водитель «Порше Кайен» скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству подсудимого с учетом мнения потерпевших рассмотрение уголовного дела назначено в особом порядке. Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев.

Судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 19 июня.