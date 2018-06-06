ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Происшествия
06.06.2018

Виновнику ДТП на плотине ГЭС продлили срок содержания под стражей на полгода

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялось первое судебное заседание по делу предположительного виновника аварии на плотине ГЭС с человеческими жертвами.

Как сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска, молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ.

В декабре 2017 года в результате ДТП два пассажира автомобиля «Лада» погибли, а также еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью. Водитель «Порше Кайен» скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

По ходатайству подсудимого с учетом мнения потерпевших рассмотрение уголовного дела назначено в особом порядке. Срок содержания под стражей продлен на шесть месяцев.

Судебное заседание по этому уголовному делу назначено на 19 июня.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске