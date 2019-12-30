ТЕМЫ
Архив
< Январь 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Происшествия
02.01.2020

Виновный в ДТП с пятью пострадавшими братчанин получил административный арест на 10 суток

Братск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Административный арест на 10 суток по решению мирового судьи одного из участков Центрального района Братска получил виновник ДТП с пятью пострадавшими девушками. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Эти дни мужчина проведёт в спецприёмнике, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, инцидент произошёл на улице Мира около 00.35. Столкнулись «Тойота Виста» и «Ниссан Кашкай», после чего «Ниссан» также задел  автомобиль «Хонда Фит». В результате происшествия в медицинское учреждения с ушибами и сотрясениями были доставлены четыре девушки – водитель и пассажиры «Ниссана» в возрасте от 20 до 22 лет, а также 36-летняя пассажирка «Тойоты». Отмечается, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьезных последствий.

Виновник ДТП, 28-летний водитель «Висты», на месте прошёл медицинское освидетельствование, которое выявило у него алкогольное опьянение. Известно, что он не имеет водительских прав и ранее привлекался за это к административной ответственности.

Тэги:
 
Другие новости раздела «Происшествия»:
Виновный в ДТП с пятью пострадавшими братчанин получил административный арест на 10 суток02.01.2020
Братск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Административный арест на 10 суток по решению мирового судьи одного из участков Центрального района Братска получил виновник ДТП с пятью пострадавшими девушками. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Братске в ДТП с тремя машинами пострадали пять девушек02.01.2020
Братск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске при столкновении трёх авто в ночь на 2 января пострадали пять девушек. Предполагаемый виновник аварии в момент ДТП был пьян и не имел водительских прав, сообщает пресс-служба полиции.
Во Втором Иркутске в ночь на 2 января горело общежитие02.01.2020
Иркутск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске в ночь на 2 января загорелось общежитие на улице Авиастроителей. Из здания эвакуировали 10 человек, сообщает пресс-служба спасателей.
Пьяного водителя на угнанном «УАЗике» в Усть-Уде пришлось остановить с помощью стрельбы01.01.2020
Усть-Удинский район, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Уда в ночь на 1 января полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске из-за пожара в пятиэтажке эвакуировали 13 человек01.01.2020
Иркутск, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 1 января загорелся квартира пятиэтажки. Из здания 10 человек эвакуировались самостоятельно, ещё 13 человек спасли пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В ДТП на переездах ВСЖД в 2019 году погибли шесть человек01.01.2020
Иркутская область, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году число дорожно-транспортных происшествий на переездах ВСЖД значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
Один многоквартирный и три частных жилых дома горели в Иркутской области в ночь на 31 декабря31.12.2019
Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в ночь на 31 декабря зафиксировано семь пожаров. В четырех из них возгорание произошло в жилых домах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Усолье задержали мужчину, который убил свою знакомую и ранил ее сына-подростка31.12.2019
Усолье-Сибирское, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в особо тяжком преступлении. Трагедия произошла  29 декабря.
На Байкале под лед провалился «уазик», водитель погиб30.12.2019
Ольхонский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ольхонском районе, вблизи поселка Малый Хужир, под лед озера Байкал провалился автомобиль УАЗ. Водитель остался в салоне.
МЧС: Приангарье на первом месте в России по количеству погибших на пожарах детей за последние пять лет30.12.2019
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 2014 по 2018 годы на пожарах погибли 99 несовершеннолетних – это самое большое количество по всем субъектам РФ, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
МЧС: за последние выходные декабря в Приангарье на пожарах погибли шесть человек30.12.2019
Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 28-29 декабря зарегистрировано 45 пожаров, в том числе четыре – с гибелью людей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Усольчанка потеряла 15 тысяч рублей, поверив мошенникам30.12.2019
Усолье-Сибирское, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Разглашение данных банковской карты и кодов подтверждения из смс стоило жительнице Усолья-Сибирского 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске ночью горел подвал многоквартирного дома – эвакуированы 18 человек30.12.2019
Иркутск, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Байкальская ночью 30 декабря вспыхнул пожар в подвале многоквартирного дома. Были эвакуированы 18 жильцов, пострадавших нет.
Два маленьких ребенка погибли на пожаре в Хомутово – возбуждено уголовное дело30.12.2019
2019-12-29-17-42-19
Иркутский район, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района 29 декабря случился пожар в жилом доме по улице Кирова. В огне погибли два мальчика-близнеца 2017 года рождения.
В связи со смертельным ДТП на Култукском тракте возбуждено уголовное дело28.12.2019
Шелеховский район, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело возбуждено в связи с ДТП на Култукском тракте, где погиб один человек и пострадали еще четверо.
В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорождённого28.12.2019
Ангарск, 28.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске по ДНК установили причастность женщины к убийству новорожденного ребенка.
СМИ: по подозрению в мошенничестве с лесом задержан председатель думы Нижнеудинского района27.12.2019
Нижнеудинский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Задержан председатель думы Нижнеудинского района Валерий Заречный, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
На Култукском тракте произошло смертельное ДТП27.12.2019
2019-12-27-01-45-03
Шелеховский район, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На Култукском тракте в Шелеховском районе вновь произошла авария – один человек погиб, четверо пострадали.
Глава муниципалитета в Тайшетском районе обвиняется в подделке документа ради выплат жертвам наводнения26.12.2019
Тайшетский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшая глава Зареченского муниципального образования Тайшетского района предстанет перед судом за мошенничество при получении выплат, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, и подделку официального документа. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек26.12.2019
-2019-
Иркутская область, Бурятия, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России в 2019 году спасли от смерти почти три тысячи человек. Проведено 404 аварийно-спасательных операции, спасены 2701 человек, помощь оказана 2737 человекам. Статистику озвучил начальник отряда Семен Белокуров.
В Иркутской области в 2019 году выявили 30 притонов26.12.2019
-2019-30-
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2019 года на территории Иркутской области сотрудниками полиции пресечено более 30 притонов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанин получил условный срок за ложное минирование клуба-ресторана26.12.2019
Братск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд приговорил к трём годам условно 34-летнего мужчину, признанного виновным в ложном сообщении о бомбе в местном клубе-ресторане «Берлога». Об этом сообщает пресс-служба суда.
Семья из Иркутска из-за аферистов осталась без денег и тайского отдыха26.12.2019
Иркутск, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области проводит проверку по факту мошенничества с турпутёвками в Таиланд. Жертвами аферистов стала семья из Иркутска, сообщает пресс-служба полиции.
В Зиминском районе «чёрные» лесорубы срубили леса на 4,8 миллионов рублей26.12.2019
Зиминский район, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиминском районе полицейские задержали организатора незаконной заготовки древесины и двоих активных участников преступной группироквки. По оценкам специалистов, ущерб от деятельности злоумышленников составил порядка 4 миллионов 800 тысяч рублей, сообщает пресс-служба полиции.
Полицейские задержали аферистку из Черемхова, которая продавала экзотические растения через соцсети25.12.2019
Черемхово, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Иркутской области совместно с оперативниками межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» установили личность и задержали мошенницу, которая продавала экзотические растения через соцсети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе25.12.2019
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - СКР проводит доследственную проверку по факту гибели рабочих на пожаре в Заларинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Два человека погибли на пожаре в общежитии поселка Залари Иркутской области, причина возгорания устанавливается25.12.2019
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара в посёлке Залари, на котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске почти две недели ищут без вести пропавшего Виктора Павлова25.12.2019
2019-12-25-04-45-28
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Межмуниципальное управление МВД России «Братское» проводит розыск пропавшего без вести 12 декабря местного жителя Виктора Геннадьевича Павлова. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Братчанина приговорили к 220 часам обязательных работ за организацию подпольного казино25.12.2019
Братск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Собранные следственными органами СУ СКР по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 31-летнего братчанина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 171.2 УК РФ – незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.
В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития, пострадали шесть человек25.12.2019
-25-
Заларинский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В поселке Залари Иркутской области ночью 25 декабря загорелись общежития лесозаготовительного предприятия. На месте до сих пор работают специалисты МЧС, сообщает пресс-служба ведомства.
На трассе «Вилюй» под Братском столкнулись четыре автомобиля24.12.2019
Братск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На въезде в Братск на федеральной трассе «Вилюй» утром 24 декабря столкнулись четыре автомобиля. Об этом стало известно из соцсетей.
В Аларском районе перед судом предстанет стрелок по машинам24.12.2019
Аларский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя поселка Кутулик Аларского района, устроившего в этом году стрельбу по машинам и чужому имуществу.
Иркутский облсуд вынес приговор трем родственникам за коллективное убийство24.12.2019
Усольский район, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении дяди и двух его родных племянников. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц.
Уголовное дело возбудили в Тулуне по факту гибели на пожаре бабушки с внуком24.12.2019
Тулун, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне по признакам причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка и пожилой женщины на пожаре.
Трое ангарчан выращивали в гаражах коноплю на продажу24.12.2019
Ангарск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске трое местных жителей арендовали несколько гаражных боксов и оборудовали в них лаборатории для выращивания конопли и производства наркотиков.
Читать все новости раздела «Происшествия»
Поиск людей в Иркутске и области
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске