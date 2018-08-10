Владелицу наркопритона в Иркутске лишили свободы условно

Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска вынес приговор 41-летней горожанке, лишенной родительских прав. За систематическое предоставление своего жилища наркозависимым она получила условный срок – полтора года без ограничения свободы, с испытательным сроком один год.

Судом установлено, что с апреля по май 2018 года она днем пускала в свою квартиру наркозависимых, в оплату принимала алкоголь. За это время услугой воспользовались четыре наркомана, задержанные в дальнейшем сотрудниками полиции.

Как сообщает пресс-служба суда, иркутянка свою вину признала полностью. При вынесении наказания были учтены характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности подсудимой, раскаяние в содеянном, состояние здоровья, влияние назначенного наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, предоставив ей время для правильной оценки содеянного и исправления.