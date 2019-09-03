Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Владельца старинной иркутской аптеки №1 оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

– Постановлением суда общество с ограниченной ответственностью «Центр» признано виновным в совершении административного правонарушения. Предприятия, являясь собственником, не выполнило обязанности по поддержанию в надлежащем техническом состоянии объекта культурного наследия регионального значения «Здание аптеки №1» 1891-1894 годов постройки, – отметили в пресс-службе.

Проверка службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области выявила аварийное состояние пристроя аптеки, неудовлетворительное состояния балок балюстрады в уровне кровли объекта, со стороны северо-западного фасада также обнаружена значительная трещина в месте примыкания аттиковой стенки к крыше здания. Все это – нарушения закона об объектах культурного наследия.

Здание привлекло внимание ведомства из-за инцидента, произошедшего в августе 2018 года.

Напомним, днем 9 августа с крыши здания на женщину упала декоративная деревянная балясина. Женщину с травмой головы госпитализировали, она была в тяжелом состоянии.

Утром 10 августа сотрудники службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области посетили здание по улице Дзержинского, 34. Они зафиксировали факт обрушения балясины и выявили, что аналогичные элементы декора демонтированы, вероятно, чтобы тоже не упали.

Также фрагментарно наблюдались трещины, деструкция верхних горизонтальных балок балюстрады, в том числе в месте крепления балясин. По зданию пошли трещины, фрагментарные утраты штукатурки, подтеки на фасадах.

Проверив все материалы дела, исследовав обстоятельства, суд пришел к выводу, что вина ООО «Центр» в совершении правонарушения нашла свое подтверждение. Общество имело реальную возможность для принятия необходимых и достаточных мер, но бездействовало.

С учетом характера совершенного правонарушения, направленного против порядка управления, отсутствия смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств, суд назначил собственнику штраф в размере 200 тысяч рублей.