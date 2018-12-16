Власти Иркутска заявили об уменьшении несчастных случаев на производстве в 2018 году

Иркутск, 17.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Количество несчастных случаев на производстве в областном центре по итогам девяти месяцев 2018 года снизилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Об этом на очередном заседании Иркутской городской межведомственной комиссии по охране труда рассказала начальник отдела труда и управления охраной труда комитета по бюджетной политике и финансам мэрии. На мероприятие были приглашены руководители предприятий, где были зафиксированы несчастные случаи на производстве. Представители этих компаний рассказали о выполнении предписаний контролирующих органов по итогам расследования, доложили об организации охраны труда на предприятиях. Руководителям предприятий были даны соответствующие рекомендации.

Начальник отдела страхования профессиональных рисков ИРО Фонда социального страхования РФ Светлана Якимова рассказала о результатах работы ведомства по финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными или опасными производственными факторами в организациях города в 2018 году. Также Светлана Якимова сообщила о законодательных новшествах в этой сфере.