Власти Иркутской области фиксируют сокращение лесных пожаров в 2,5 раза

Иркутская область, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона на землях лесного фонда в Иркутской области зарегистрировано 143 лесных пожара на общей площади 5,1 тысяч га, из них покрытые лесом – 3,5 тысяч га. Это практически в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом со ссылкой на главу Минлеса Иркутской области Сергея Шеверду сообщает пресс-служба регправительства.

В прошлом году, по данным лесного ведомства, к 16 мая в Иркутской области зарегистрировали 362 пожара на площади 77,9 тысяч га, из них покрытые лесом – 49,8 тысяч га.

Министр лесного комплекса региона отметил, что в этом году в течение первых суток потушили 139 возгораний (97,3% от общего числа), в том числе 115 пожаров в день обнаружения (80,4%).

Основными причинами возникновения лесных пожаров стали действия местного населения, переход возгораний с иных земель и сельхозпалы.