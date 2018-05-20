Власти Иркутской области: лесных пожаров в регионе нет

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к 8 утра 21 мая не было зарегистрировано ни одного лесного пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

При этом 20 мая был ликвидирован один очаг, локализованный 18 мая на площади 20 лесных гектаров и 50 га, не покрытых лесом, в Усольском районе. В его тушении принимали участие 14 пожарных-десантников, четыре работника лесной охраны, 30 мобилизованных представителей арендатора лесного участка, восемь единиц наземной техники.

Данные правительства Иркутской области подтверждают и в ГУ МЧС по Иркутской области, и в Авиалесоохране. В Сибири к утру 21 мая возгорания зарегистрировали в Забайкалье и Бурятии. При этом Забайкальский край лидирует по числу пожаров по России. В регионе лес горит в 20 очагах на площади 8,9 тысяч га.

Напомним, ранее пресс-служба правительства Иркутской области сообщила, что в этом году возгораний в лесах почти в 2,5 меньше, чем за этот же период прошлого года.