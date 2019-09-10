|Происшествия
|11.09.2019
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Власти Иркутской области отрапортовали об отсутствии лесных пожаров в регионе
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Иркутская область, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров. Накануне, 10 сентября, был ликвидирован очаг на 35 га в Бодайбинском районе, сообщает пресс-служба регправительства.
В прошедшие сутки тушением занимались пять специалистов лесной охраны. Привлекалась одна единица техники.
По прогнозам Иркутского УГМС, 11-12 сентября чрезвычайная 5 класса пожароопасность лесов ожидается в Балаганском районе. Населению рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности.
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