Власти Иркутской области отрапортовали об отсутствии лесных пожаров в регионе

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На землях лесного фонда Иркутской области 4 сентября обнаружили одно новое возгорание. Оно находится в Киренском районе, его площадь 10 га. В действующем состоянии на утро 5 сентября также перешли два пожара в Катангском районе на площади 2415 га, сообщает пресс-служба регправительства.