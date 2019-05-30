Власти Иркутской области сообщили о двукратном сокращении площади лесных пожаров

Иркутская область, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Площадь лесных пожаров в Иркутской области к утру 31 мая составила чуть больше 1,3 тысячи га. Это более чем в два раза меньше по сравнению с данными на утро 30 мая.

По информации пресс-службы губернатора, в локализованном состоянии на утро 30 мая перешло два пожара на общей площади 58 га: по одному в Иркутском и Усть-Кутском районах.

Действует четыре природных пожара на общей площади 1 тысяча 275 га, из которых 1 тысяча 255 га, покрытых лесом: два – в Тайшетском районе, по одному – в Нижнеилимском и Чунском районах.

За минувшие сутки, 30 мая, на землях лесного фонда ликвидировано 10 лесных пожаров, говорят в правительстве Иркутской области. Их общая площадь составляла 2 тысячи 156,1 га, из которых 342,6 га, покрытых лесом. Четыре возгорания потушено в Братском районе, по два – в Тайшетском и Нижнеилимском районах, по одному – в Черемховском и Нижнеудинском районах.

В тушении всех пожаров 30 мая были задействованы 41 пожарный-десантник, 122 сотрудника лесной охраны, 71 мобилизованный гражданин, 72 единицы наземной техники. Авиамониторинг лесопажарной обстановки вели три самолета Ан-2 и четыре легкоматорных воздушных судна. В переброске пожарных-десантников участвовал вертолет Ми-8. Общий налет авиационной техники составил 27 часов 55 минут.

По прогнозу Иркутского УГМС, с 31 мая по 2 июня местами по области ожидается высокая четвёртого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.