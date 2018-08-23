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24.08.2018

Власти Иркутской области сообщили об отсутствии лесных пожаров в регионе

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - На утро 24 августа в Иркутской области нет зарегистрированных лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

По данным Иркутскавиалесоохраны, 23 августа были потушены два возгорания общей площадью 0,4 га: по одному в Жигаловском и Чунском районах. В тушении этих очагов задействовали трёх пожарных-десантников, двух сотрудников лесной охраны и две единицы наземной техники.

Также в список ликвидированных занесены семь природных пожаров в зоне космомониторинга в Катангском районе, возникшие из-за сухих гроз с 6 по 13 августа.

За лесопожарной обстановкой в области с воздуха 23 августа наблюдали специалисты на трех самолетах Ан-2 и двух легкомоторных самолетах. Общий налёт авиационной техники составил 15 часов 05 минут.

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