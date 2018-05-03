ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
04.05.2018

Власти Иркутской области заявили об отсутствии лесных пожаров в регионе

Боханский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Единственный пожар, действовавший на утро 4 мая в Иркутской области, потушен. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– По состоянию на 14:30 4 мая новых возгораний в лесу не зарегистрировано, – рассказали в правительстве Иркутской области.

Напомним, с утра 4 мая горел лес в Боханском районе. Площадь возгорания составляла, по официальным данным, 478 га.

Стоит отметить, что с 4 по 6 мая в западных, северных, местами южных районах Иркутской области будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По данным синоптиков, 4 мая по области ожидается северо-западный ветер до 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске