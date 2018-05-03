Власти Иркутской области заявили об отсутствии лесных пожаров в регионе

Боханский район, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Единственный пожар, действовавший на утро 4 мая в Иркутской области, потушен. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– По состоянию на 14:30 4 мая новых возгораний в лесу не зарегистрировано, – рассказали в правительстве Иркутской области.

Напомним, с утра 4 мая горел лес в Боханском районе. Площадь возгорания составляла, по официальным данным, 478 га.

Стоит отметить, что с 4 по 6 мая в западных, северных, местами южных районах Иркутской области будет сохраняться высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. По данным синоптиков, 4 мая по области ожидается северо-западный ветер до 13-18 м/с, ночью в южных, центральных и верхнеленских районах местами до 18-23 м/с.