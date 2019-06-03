Власти Приангарья: к 4 июня в регионе потухли все лесные пожары

Иркутская область, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 9:00 4 июня на территории Иркутской области не зарегистрировано ни одного нового лесного пожара, сообщает пресс-служба губернатора. По одному локализованному ранее очагу в Чунском и Нижнеилимском районах 3 июня ликвидировали на общей площади 1689 га, включая 1599 га, покрытых лесом.

На тушении этих природных пожаров 3 июня были задействованы 41 пожарный-десантник, 23 сотрудника лесной охраны, трое мобилизованных граждан, 22 единицы наземной техники. Вертолет Ми-8 применялся для переброски личного состава и грузов. Авиапатрулирование вел один легкомоторный самолет. Общий налет авиатехники составил 6 часов 35 минут.

По данным регионального лесопожарного центра Иркутской области, 83,3% возгораний в лесах Приангарья, зарегистрированных с начала пожароопасного периода, были потушены в тот же день, либо на следующие сутки.

По прогнозам иркутского УГМС, с 4 по 6 июня местами по области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов. На всей территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, ограничивающий пребывание людей в лесах, запрещающий разжигать костры, пользоваться открытым огнем, сжигать сухую растительность и мусор.