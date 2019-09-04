Власти сообщают о пяти лесных пожарах в Иркутской области

Иркутская область, 5.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На землях лесного фонда Иркутской области 4 сентября обнаружили одно новое возгорание. Оно находится в Киренском районе, его площадь 10 га. В действующем состоянии на утро 5 сентября также перешли два пожара в Катангском районе на площади 2415 га, сообщает пресс-служба регправительства.

Локализовано за прошедшие сутки два лесных пожара – в Бодайбинском и Усть-Кутском районе, общая площадь очагов составляет 291 га. Ликвидирован один очаг в Усть-Кутском районе на 10 га.

К тушению лесных пожаров 4 сентября привлекались 34 парашютиста-десантника, пять специалистов лесной охраны, пять мобилизованных граждан. В лесах работало пять единиц техники.

По прогнозам Иркутского УГМС, 5 сентября местами по области, 6-7 сентября местами в северных районах ожидается высокая четвёртого класса и чрезвычайная пятого класса пожароопасность лесов.

Жителей просят строго соблюдать правила пожарной безопасности в лесу: не разжигать костры в жаркую и ветреную погоду, не разводить костры в хвойных молодняках, под кронами деревьев и на сухой траве. Не бросать спички и окурки, не оставлять непотушенные костры и стекло.