Власти: в Иркутской области потушены все лесные пожары

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая к 10.30 потушили все лесные пожары. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

К этому времени ликвидировали единственное оставшееся с 14 мая возгорание площадью пять гектаров в Чунском районе.

Кроме того, 14 мая по одному возгоранию потушено в Черемховском, Чунском и Тулунском районах. Общая площадь всех ликвидированных очагов составляет 19 га, девять из которых покрыты лесом. Все ликвидированные накануне возгорания находились на лесных участках, не закрепленных за арендаторами, говорят в правительстве Иркутской области.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожары в Черемховском и Тулунском районах возникли по вине местных жителей. Причиной двух возгораний в Чунском районе стали грозы.

В тушении всех пожаров 14 мая было задействовано 28 работников лесной охраны, 12 мобилизованных граждан и 14 единиц наземной техники.

Напомним, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров. В случае установления физических и юридических лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, также предлагается в судебном порядке взыскивать с них затраты на тушение.

Изменения должны коснуться соответствующих статей КоАП РФ. В связи с этим сначала корректировки следует рассмотреть депутатам областного парламента, и они могут выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.