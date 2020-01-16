Во Втором Иркутске прямо на ходу загорелся автобус с пассажирами

Иркутск, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске вечером 14 января во время движения по маршруту загорелся автобус №28. В ПАЗе на тот момент находились люди.

Как сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области, автобус загорелся около 20.22 на улице Сибирских Партизан недалеко от остановки «Кафе» по направлению в район Боково. В 20.36 возгорание локализовали, в 20.22 – потушили.

От МЧС России работали семь человек личного состава и одна единица техники.