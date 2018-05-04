Во Втором Иркутске сгорел муниципальный автобус

Иркутск, 4.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске днём 4 мая сгорел муниципальный автобус, выполнявший рейс по маршруту №28р. Водитель и пассажиры успели покинуть салон, транспортное средство выгорело полностью.

Инцидент произошёл в посёлке Боково микрорайона Второй Иркутск. Предварительная причина пожара – короткое замыкание. Как сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, на тушение выезжали пожарные подразделения иркутского авиазавода, расположенного неподалёку от места происшествия.

Отметим, автобус являлся муниципальным и обслуживался «Иркутскавтотрансом». В мэрии Телеинформу сообщили, что уже связались с производителем автобусов, представитель компании вылетит в Иркутск для установления точных причин возгорания.

– Сейчас уже проводится по этому факту расследование. Если специалисты установят заводской брак, то проверят полностью автопарк, – сказали в администрации.

Что касается пассажиров, то происшествие на них не отразится. На маршрут №28р «Боково-Центральный рынок» перебросят другой автобус.