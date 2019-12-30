Во Втором Иркутске в ночь на 2 января горело общежитие

Иркутск, 2.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Во Втором Иркутске в ночь на 2 января загорелось общежитие на улице Авиастроителей. Из здания эвакуировали 10 человек, сообщает пресс-служба спасателей.

Сообщение о пожаре поступило на пульт пожарно-спасательной службы Иркутска в 03.29. По тревоге к месту пожара были направлены силы гарнизона по повышенному номеру в составе шести единиц техники и 43 человек.

По прибытию первых подразделений горела комната на четвёртом этаже, в подъезде и коридорах наблюдалось сильное задымление, требовалась срочная эвакуация людей.

– В связи с тем, что это здание коридорного типа, все силы были брошены на эвакуацию жителей третьего и четвёртого этажей, которые не смогли самостоятельно покинуть свои квартиры. Ситуацию осложняла конструктивная особенность общежития – кирпичное строение с деревянными перекрытиями. Огонь быстро распространялся по пустотам между этажами и перекинулся на кровлю. При помощи спасательных устройств из задымленной зоны были выведены 10 человек. Пострадавших нет, – рассказал руководитель тушения пожара Валентин Орлов.

На ликвидацию открытого огня потребовалось более часа. В результате пожара повреждена комната на площади 16 квадратных метров, а также кровля на площади пяти квадратных метров. Для проверки мест скрытого горения в пустотах производилось контрольное вскрытие деревянных межэтажных перекрытий и межкомнатных перегородок на площади 60 квадратов.

Дознаватели ГУ МЧС по Иркутской области проводят по факту пожара проверку, неосторожное обращение с огнем рассматривается как наиболее вероятная причина пожара.