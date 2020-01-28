Водитель автобуса, сбивший иркутянку, привлечен к административной ответственности

Иркутск, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - К административной ответственности по трем статьям привлечен 62-летний водитель автобуса «ДЭО», следовавшего по маршруту №90, который утром 28 января сбил пешехода на улице Чкалова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, известно, что мужчина в 2019 году восемь раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Напомним, инцидент случился около 9 часов утра. На нерегулируемом пешеходном переходе была сбита 59-летняя женщина. Автобус направлялся со стороны сквера имени Кирова в сторону Глазковского моста. В результате ДТП женщина получила травмы.