Водитель "Хонды" погиб в Усольском районе при лобовом столкновении с большегрузом "Рено"

Усольский район, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В ночь на 14 сентября в Усольском районе между поселками Новомальтинск и Средний произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Предварительно установлено, что около 3:40 утра водитель автомобиля "Хонда Аккорд", двигаясь со стороны Иркутска в направлении Черемхово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с большегрузом "Рено". В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится проверка, личность погибшего водителя устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.