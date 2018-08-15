Водитель грузовика влетел в бетонный отбойник у Култука

Слюдянский район, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе рано утром 16 августа в ДТП попал водитель грузовика «Хино Рейнджер». Мужчина влетел в бетонное ограждение у посёлка Култук, сообщает пресс-служба полиции.

Авария произошла около 06:15 на 96 км автодороги Р-258 «Байкал». Грузовиком управлял 28-летний мужчина. После того как он врезался в отбойник, машина слетела с дороги. В итоге водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.

В Иркутской области полиция призывает граждан строго следовать правилам дорожного движения, особенно на опасных участках дорог, а также в тёмное время суток. Только неукоснительное выполнение правил позволит избежать трагических последствий на дорогах Приангарья, отмечают в ГУ МВД по Иркутской области.