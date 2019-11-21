Водитель иркутского автобуса сел за руль без прав и в наркотическом опьянении

Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель иркутского автобуса № 90 сел за руль без прав и в наркотическом опьянении. Это выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе скрытого патрулирования 20 ноября. Также 36-летний водитель злостно нарушал правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– На конечной остановке в районе Аэропорта инспекторы ДПС предъявили водителю автобуса видеозапись, на которой запечатлен проезд на запрещающий сигнал светофора и невключение поворотников перед совершением маневра. В ходе работы с правонарушителем дорожные полицейские выяснили, что он был лишен водительской лицензии в декабре 2018 года на 1,5 года. Также при досмотре в кабине автобуса правоохранители обнаружили подозрительный сверток с веществом растительного происхождения, установленного экспертами наркотическим, – сообщает ведомство.

Водитель признался, что употребляет наркотики. От процедуры освидетельствования он отказался.

Сотрудники ГИБДД составили на мужчину сразу пять административных материалов и доставили в отдел полиции №9 межмуниципального отдела МВД России «Иркутское». По факту хранения наркотиков возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, также решается вопрос о привлечении нарушителя к уголовной ответственности по статье 264.1 УК РФ – повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Автобус помещен на штрафплощадку. В отношении работодателя транспортной организации проводится проверка по факту выпуска на линию и допуска к управлению данным лицом общественного транспорта.