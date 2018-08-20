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21.08.2018

Водитель «Ниссана» разбился в Боханском районе в ночь на 21 августа

Боханский район, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе недалеко от села Александровское в ночь на 21 августа перевернулась иномарка «Ниссан Санни». Водитель седана скончался на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Автоавария произошла около 02.00. По предварительной информации, 63-летний мужчина не справился с управлением,  иномарка слетела с дороги и перевернулась.

Выяснилось, что в салоне седана находились также трое пассажиров, среди которых был пятилетний ребёнок. Они получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото пресс-службы полиции

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

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