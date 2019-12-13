|Происшествия
|14.12.2019
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Водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов в Нижнеудинском районе
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Нижнеудинский район, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте автомобильной аварии с участием двух грузовиков в Нижнеудинском районе.
ДТП произошло 14 декабря около 9:40 утра в районе города Алзамай на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате столкновения большегрузов погиб водитель тягача «Скания», пассажиру потребовалась помощь медиков. Водитель второй машины - полуприцепа «Фредлайнер», также доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Нижнеудинскому району регулируют дорожное движение на месте аварии.