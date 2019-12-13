Водитель погиб при лобовом столкновении двух большегрузов в Нижнеудинском районе

Нижнеудинский район, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники следственно-оперативной группы полиции работают на месте автомобильной аварии с участием двух грузовиков в Нижнеудинском районе.

ДТП произошло 14 декабря около 9:40 утра в районе города Алзамай на федеральной трассе Р-255 «Сибирь». В результате столкновения большегрузов погиб водитель тягача «Скания», пассажиру потребовалась помощь медиков. Водитель второй машины - полуприцепа «Фредлайнер», также доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Инспекторы ГИБДД ОМВД России по Нижнеудинскому району регулируют дорожное движение на месте аварии.