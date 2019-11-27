Водитель «скорой», из-за которого погибла беременная жительница Качугского района, предстанет перед судом

Качугский район, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - ГУ МВД по Иркутской области завершило расследование уголовного дело в отношении водителя скорой медицинской помощи, обвиняемого в ДТП, в результате которого погибла беременная пассажирка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы уголовного дела направлены с утвержденным прокурором обвинительным заключением в Качугский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, 21 июля 2019 года 54-летний водитель при перевозке пациентки в больницу не справился с управлением, карета скорой помощи перевернулась. Роженица, которую планировалось срочно перевезти из посёлка Качуг в посёлок Усть-Ордынский, скончалась, а женщине-фельдшеру понадобилась госпитализация. Виновник с места ДТП скрылся, но был оперативно задержан.

По результатам освидетельствования у мужчины установлено состояние опьянения. Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что фельдшеру был причинен тяжкий вред здоровью.