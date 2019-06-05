Водителем, который сбил ребёнка в Усть-Орде, оказался 56-летний мужчина

Эхирит-Булагатский район, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Личность водителя, который днём 6 июня сбил 12-летнюю велосипедистку в посёлке Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района и уехал с места происшествия, установлена. Мужчина даёт объяснения в полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что за рулём иномарки находился 56-летний мужчина. По его слова, после наезда он оказал первую помощь ребёнку, удостоверился, что девочка не пострадала и только после этого уехал. Однако «скорую» вызвали очевидцы. Ребёнок доставлен в медицинское учреждение. Состояние девочки удовлетворительное.

Водителя иномарки привлекут к административной ответственности за оставление места ДТП, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, ДТП произошло около 12.30 на улице Ленина. Известно, что девочка пересекала дорогу вне пешеходного перехода на велосипеде.

Дорожные инспекторы отмечают рост числа автоаварий с участием детей. С начала 2019 года зарегистрировано 214 ДТП с участием детей, в результате которых шестеро детей погибли и 240 получили ранения. Наибольшее количество дорожных происшествий зарегистрированы во временные периоды с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 20.00. Наибольшее количество ДТП произошло в понедельник и пятницу. Основная доля всех пострадавших детей приходится на категорию пешеходов (123 аварий) и пассажиров (76 аварий).