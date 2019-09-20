Качугский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Водителю скорой, по чьей вине погибла беременная женщина в Качугском районе, продлили домашний арест. Заседание суда состоялось накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

– Обвиняемый до 22 ноября будет находиться под домашним арестом. Следователи специализированного следственного отдела по расследованию ДТП главного следственного управления ГУ МВД по Иркутской области продолжают сбор доказательственной базы его виновности в этом трагическом происшествии. Степень тяжесть фельдшера до сих пор не определена. Судебно-медицинская экспертиза еще в стадии производства, – отметили в ведомстве.

Напомним, автоавария произошла вечером 21 июля. «Скорая» везла 40-летнюю пациентку в роддом в посёлок Усть-Ордынский. Водитель не справился с управлением, машина перевернулась. Женщина погибла, фельдшера госпитализировали, а водитель пытался сбежать – его поймали в лесу рядом с местом ДТП. За оставление места происшествия в рамках административного законодательства водителю назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. В рамках уголовного законодательства необходимые материалы в процессе сбора для принятия дальнейших решений.

По данным прокуратуры, погибшая женщина находилась на восьмом месяце беременности. Она погибла на месте. Фельдшер госпитализирована санавиацией в Иркутск, водителю автомобиля оказана медицинская помощь на месте.