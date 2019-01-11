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12.01.2019

Водителя джипа, сбившего иркутянку в Туапсе, проговорили к трём годам в колонии-поселении

Туапсе, 12.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель внедорожника, насмерть сбивший в Туапсе иркутянку, получил три года в колонии-поселении. Об этом со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края сообщают РИА Новости.

В качестве дополнительного наказания мужчина получил два года лишения права управления транспортными средствами, взыскали моральный вред 600 тысяч рублей.

Напомним, ДТП произошло в июне 2018 года. Женщина, которая недавно переехала в Москву, вместе с мужем и маленькой дочкой приехала на отдых в курортный городок. Виновником аварии стал местный бизнесмен Сергей Лебедев. Он сбил женщину на глазах её мужа – знаменитого иркутского квнщика Егора Кирильчика – и ребёнка. Семья направлялась на пляж «Приморье». По дороге годовалая девочка закапризничала, и отец взял малышку на руки. Когда семья подошла к пешеходному переходу на Т-образном перекрестке, впереди шёл отец с ребёнком на руках, а в шаге от него шла женщина и везла пустую салатовую коляску.

Машины остановились пропустить семью, однако, в этот момент, как утверждают очевидцы, с прилегающего к улице переулка от рынка вылетел чёрный «Митсубиси Аутлендер», водитель которого, вероятно, подумал, что пропускают именно его.

Однако на перекрестке он не повернул на перпендикулярную дорогу, а поехал прямо. Мужчина успел перейти дорогу, а женщину с коляской впечатало в дерево. По словам прохожих, она скончалась сразу, издав громкий стон.

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