|Происшествия
|18.05.2019
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Водителя «Мерседеса», сбившего насмерть подростка в Иркутске, арестовали до 15 июля
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Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска 18 мая вынес решение об аресте 26-летнего водителя «Мерседеса», который сбил 17-летнего подростка на пешеходном переходе возле кинотеатра «Баргузин». Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.
Мужчину заключили под стражу до 15 июля.
– В рамках расследования следственными органами установлены свидетели и очевидцы автомобильной аварии, изъяты записи камер видеонаблюдения, проведено медицинское освидетельствование водителя, назначены различные экспертизы, – рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, ДТП произошло рано утром 15 мая. Известно, что подросток шёл в школу на пробный экзамен по русскому языку. По информации очевидцев, опубликованной в соцсетях, переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Машины, двигавшиеся по правой полосе дороги, остановились, чтобы его пропустить, «Мерседес», мчавшийся по левой полосе, этого не сделал.
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