Водителя, сбившего на «зебре» пожилую иркутянку и ребенка, разыскали благодаря соцсетям

Иркутск, 22.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Благодаря социальным сетям иркутские автоинспекторы разыскали водителя, скрывшегося после наезда на пешеходов в областном центре. Им оказался 39-летний житель Шелехова.

Напомним, инцидент случился в иркутском микрорайоне Первомайский. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил пожилую женщину и 11-летнюю девочку, затем уехал с места происшествия. Пострадавшие самостоятельно обратились за медпомощью.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, узнав о том, что его ищут, водитель приехал в подразделение ГИБДД для дачи объяснений и дальнейшего разбирательства по случившемуся.

В соответствии с законодательством РФ за уезд с места ДТП суд лишил мужчину водительских прав на год. Также сотрудники ГИБДД составили в отношении него административные протоколы за управление транспортным средством без страхового полиса и за неуплату штрафа в установленные сроки. По факту ДТП возбуждено административное расследование, по результатам которого будет вынесено решение.