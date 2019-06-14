Волонтёр нашёл пропавшую пенсионерку в Тулунском районе живой

Тулунский район, 15.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Тулунском районе волонтёры 14 июня нашли пропавшую пенсионерку. Женщина, напомним, потерялась в лесу, собирая черемшу. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пропавшую обнаружил мужчина, который с раннего утра прочесывал местность в районе, где пропала женщина.

– Пенсионерка, испугавшись, пряталась в лесном массиве, подняла голову, и в этот момент её заметил волонтёр, – говорят в ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, 61-летняя жительница села Галдун пропала 12 июня. Сотрудники полиции установили, что днём ранее она пошла в лес для сбора черемши в компании из шести человек. После того как группа людей закончила собирать дикоросы, они обнаружили исчезновение пенсионерки.