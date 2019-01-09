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09.01.2019

Восемь иркутян в 2018 году погибли в ДТП из-за проезда авто на красный свет

Иркутск, 9.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2018 году из-за проезда машин на запрещающий сигнал светофора в Иркутске произошло более 120 автоаварий, в которых погибли восемь человек, ещё более 150 человек получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Иркутской области.

В Госавтоинспекции Иркутской области отмечают, что проезд на запрещающий сигнал светофора – это одно из наиболее грубых, а также опасных нарушений правил дорожного движения. Благодаря социальным сетям на нём попался 30-летний иркутянин. Видео с кадрами, как мужчина за рулём своего авто проехал на красный свет, сотрудники ГИБДД выявили во время мониторинга соцсетей.

Мужчину задержали. Известно, что ранее он не привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Инспекторам он пояснил, что не успевал остановиться, поэтому решил продолжить движение. Иркутянин свою вину признал и в нарушении раскаялся.

Кстати, кодексом об административных правонарушениях РФ за проезд на запрещающий сигнал предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1,5 тысяч рублей.

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