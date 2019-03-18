Восемь лет в колонии строгого режима проведет иркутянин за похищение и избиение человека

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор двум горожанам за похищение человека и причинение тяжкого вреда его здоровью. Основному фигуранту назначено восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, его подельнику, участвовавшему только в похищении – шесть лет лишения свободы условно.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, установлено, что в ноябре 2017 иркутяне похитили своего знакомого, задолжавшего им денег. В момент совершения преступления оба были пьяны. Когда их жертва начала сопротивляться, один из сообщников избил его, причинив тяжкий вред здоровью.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевшей стороны. В счет компенсации морального вреда, причиненного потерпевшему, с осужденных взыскали 1 млн рублей.