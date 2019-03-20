Воспитательницу из Ангарска, ударившую сожителя ножом, приговорили к двум годам условно

Ангарск, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Воспитательницу из Ангарска, которая ударила своего сожителя ножом в живот, приговорили к двум годам условно с испытательным сроком два года.

Об этом сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.

– Приговором суда 43-летняя женщина признана виновной. Отягчающим обстоятельством явилось алкогольное опьянение подсудимой, – прокомментировали в суде.

Напомним, конфликт у пары произошел во время застолья. Выпившая женщина схватила со стола нож и ударила сожителя в живот, причинив тяжкий вред здоровью. Мужчина выжил.