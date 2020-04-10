Возбуждено уголовное дело в связи с побегом из иркутской психушки

Иркутск, 12.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Возбуждено уголовное дело в связи с угрозами расправы над медработниками при побеге из иркутской психушки.

Напомним, шестеро пациентов в ночь на 12 апреля сбежали из Иркутской областной психиатрической больницы №1 в микрорайоне Юбилейный.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой. По этому факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 119 УК РФ – угроза убийством, совершенная в отношении лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Следователи СК России выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.